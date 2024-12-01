Тюменскому зоопарку передали 10 брезентовых рукавов пожарной системы

| Фото: комбинат «Свеза» | Фото: комбинат «Свеза»

10 двадцатиметровых брезентовых рукавов пожарной системы передали сотрудники комбината "Свеза" тюменскому зоопарку, где проживает более 100 животных. Они могут стать игрушками для зверей.

Списанные пожарные рукава исполнили свою основную функцию, но остаются достаточно прочными и эластичными. В мировой практике такие материалы часто используются для обогащения среды для животных: из них создают элементы для отдыха, игрушки и головоломки.

"Чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, нужно снизить количество мусора, а для этого ему надо дать вторую жизнь. Например, у пожарных рукавов есть важные преимущества: они очень прочные и выдерживают вес и когти даже самого крупного хищника. Кроме того, этот материал не боится воды, долго служит и безопасен для зверей. Вместо утилизации их можно превратить в замечательный подарок животным. Поэтому мы решили передать рукава в зоопарк, принеся тем самым пользу не только природе, но и нашим меньшим друзьям", — рассказала специалист по охране окружающей среды комбината "Свеза" в Тюмени Светлана Бочарова.

Из пожарных рукавов планируется изготовить разнообразные конструкции. Например, прочные качели придутся по вкусу обезьянам, лемурам и другим древесным обитателям. Длинные лианы, свисающие с веток, позволят животным лазать и исследовать окружающее пространство. Крупным хищникам из пожарных рукавов плетут удобные лежанки и гамаки. Создают из них и сложные лабиринты, в которых прячут лакомства. Такие интерактивные кормушки стимулируют умственную активность животных, заставляя их искать способы, как добраться до вкусного вознаграждения.

| Фото: комбинат «Свеза» | Фото: комбинат «Свеза»

Сотрудники компании постоянно работают над созданием комфортных условий для своих подопечных. Обогащение среды обитания – важнейший аспект этой работы. Он направлен на то, чтобы животные не скучали, могли проявлять естественные инстинкты и вести активный образ жизни, что благотворно сказывается на их здоровье, пишет пресс-служба комбината "Свеза".