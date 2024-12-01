Тюменские врачи помогли девушке победить вирусный гепатит

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи Областной инфекционной больницы помогли 18-летней пациентке выздороветь после гепатита А.

К медикам она поступила с температурой, желтушностью кожи, тошнотой и рвотой. К моменту госпитализации симптомы сохранялись уже 10 дней, улучшения не наступало.

Врачи определили диагноз: гепатит А. Благодаря назначенному лечению, состояние постепенно улучшалось: нормализовалась температура, прошла тошнота и желтуха. На 21 сутки девушка выписана домой с выздоровлением, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Специалисты напоминают: гепатит А - острое инфекционное заболевание, которое поражает клетки печени. Распространяется оно через воду и контакт с поверхностями, где сохранился вирус. Симптомы появляются в течение месяца после заражения и часто похожи на начинающийся грипп.

"Это повышение температуры, слабость, тошнота, рвота, а затем тяжесть в области желудка и правом подреберье. В ряде случаев наблюдается потемнение мочи и желтушность слизистых оболочек и кожи", - рассказала врач Областной инфекционной больницы Жанар Даньярова.

Методы профилактики гепатита А просты и доступны всем: чаще мыть руки с мылом, не покупать еду в сомнительных местах, пить только кипяченую воду и обрабатывать овощи и фрукты кипятком. Самая надежная защита от инфицирования вирусными гепатитами А и парентального В - это вакцинация.