Уникальный тренажер для реабилитации детей создали старшеклассники из Тобольского района

| Фото: скриншот видео пресс-службы главы Тобольского района | Фото: скриншот видео пресс-службы главы Тобольского района

Уникального экзобота разработали старшеклассники Александр Сацко и Фёдор Доценко из с. Малая Зоркальцева Тобольского района. Он помогает учиться ходить детям, которые не могут делать это самостоятельно из-за особенностей здоровья.

О проекте ребят рассказал глава Тобольского района Леонид Митрошкин в своих соцсетях. Реализовали подростки его специально для своего младшего товарища - второклассника этой же школы Захара. Под руководством педагога Алексея Цейнера они работали над устройством больше года. Изобретение получилось легким в управлении, при этом прочным и многофункциональным. Экзобот выдерживает человека весом до 80 кг и ростом до 180 см и выполняет функции тренажера для мышц и костной ткани.

Мальчик Захар, для которого его создавали, не может ходить из-за особенностей здоровья. С тренажером он сможет передвигаться по школе и учиться вместе со своими одноклассниками. При этом экзобот будет "расти" вместе с ним, меняться под рост и вес.

"Там есть тормоза, есть подставка для планшета, подсветка. У нас дома есть экзобот, но у него нет такого функционала, какой есть у этого экзобота, потому что его сделали под Захара", — рассказала его мама Анастасия Калёных.

Леонид Митрюшкин отметил, что этот проект — индивидуальный, аналогов ему изобретатели не нашли. В марте 2025 года старшеклассники представят свою разработку на научном форуме "Шаг в будущее".