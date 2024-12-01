В Тюмени запустили чат-бот с оперативной информацией

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Чат-бот с оперативной информацией запустили в Тюмени. В мессенджере Telegram @ecor72_bot можно проверить, где есть ограничения в подаче коммунальных ресурсов, сообщил глава областного центра Максим Афанасьев.

"Теперь вы можете быстро узнавать контакты управляющих организаций, об отмене занятий в школах Тюмени", - уточнил глава города.

Он отметил, что в памятке к чат-боту указаны электронные ресурсы, по которым можно получать актуальную информацию об отключениях и информировать службы о возникающих проблемах.