В Тюмени запустили чат-бот с оперативной информацией
Общество, 17:25 25 декабря 2024
| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"
Чат-бот с оперативной информацией запустили в Тюмени. В мессенджере Telegram @ecor72_bot можно проверить, где есть ограничения в подаче коммунальных ресурсов, сообщил глава областного центра Максим Афанасьев.
"Теперь вы можете быстро узнавать контакты управляющих организаций, об отмене занятий в школах Тюмени", - уточнил глава города.
Он отметил, что в памятке к чат-боту указаны электронные ресурсы, по которым можно получать актуальную информацию об отключениях и информировать службы о возникающих проблемах.