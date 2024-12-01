Объемный шар сверкает на углу улиц Мориса Тореза и Республики в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Объемный шар сверкает на углу улиц Мориса Тореза и Республики в Тюмени. Новогодняя инсталляция по-прежнему отличное место для фотосессий, сообщает администрация города.

Прохожие обращают внимание на гигантскую елочную игрушку. Внутрь нее можно зайти.

Праздничное настроение тюменцам и гостям города вновь создал Сбербанк. Впервые световой шар весом полтонны появился на Славянском бульваре в декабре 2021-го. Тогда, накануне наступления Года Тигра, в коллективе обсуждались различные варианты, в том числе установка символа наступающего года. Проголосовали и выбрали шар. С тех пор 18 тыс. светодиодных ламп, а длина этой ленты составляла около тысячи метров, украшают каждую тюменскую зиму.