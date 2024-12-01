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Тюменская область лидирует в УФО по производству молока, яиц, скота и птицы

Экономика, 11:30 27 декабря 2024

департамент агропромышленного компелкса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного компелкса Тюменской области

Первые места по производству молока, яиц, скота и птицы в живом весе заняла Тюменская область в Уральском федеральном округа. Такие данные привел директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Итоговое совещание прошло накануне в выездном формате. Руководители сельхозпредприятий, чиновники обсудили результаты работы и посетили молочно-товарную ферму "ЗапСибХлеб-Исеть" Исетского района, сообщает департамент АПК Тюменской области.

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# АПК , Владимир Чейметов

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