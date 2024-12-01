Тюменская область лидирует в УФО по производству молока, яиц, скота и птицы
Экономика, 11:30 27 декабря 2024
| Фото: департамент агропромышленного компелкса Тюменской области
Первые места по производству молока, яиц, скота и птицы в живом весе заняла Тюменская область в Уральском федеральном округа. Такие данные привел директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.
Итоговое совещание прошло накануне в выездном формате. Руководители сельхозпредприятий, чиновники обсудили результаты работы и посетили молочно-товарную ферму "ЗапСибХлеб-Исеть" Исетского района, сообщает департамент АПК Тюменской области.