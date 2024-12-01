Президент Путин отметил работу спасателей Тюменской области

| Фото: инфоцентр правительства ТО | Фото: инфоцентр правительства ТО

684 человека спасли сотрудники МЧС, ТОСЭР, противопожарной службы Тюменской области за 2024 год. Они помогли более 2 тыс. жителям региона, провели 40 водолазных работ, сообщает инфоцентр областного правительства.

Поздравляя спасателей с профессиональным праздником в своем видеообращении, размещенном на сайте Кремля, президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм сотрудников МЧС при ликвидации последствий масштабных паводков в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях.

В режиме чрезвычайной ситуации областные спасатели эвакуировали из зон подтопления свыше 1 тыс. 200 человек, укрепили более 2 тыс. м водозаградительных дамб, доставили на отрезанные водой территории свыше 15 тонн продуктов и товаров первой необходимости,.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в профессии спасателя нет случайных людей. Они работают в опасных ситуациях, проявляя мужество и решительность. "Это мы не раз видели в истории региона при ликвидации чрезвычайных происшествий, в период пожаров, а в этом году – во время рекордного паводка", - сказал он.

От имени жителей области глава региона поблагодарил всех спасателей, сотрудников МЧС за самоотдачу и помощь, пожелал крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в службе на благо людей.