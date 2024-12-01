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Из-за ДТП на трассе в Уватском районе ограничено движение транспорта

Происшествия, 11:41 27 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Легковой автомобиль "Лада"и "Газель" столкнулись на 432 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе 27 декабря. Движение по автодороге частично ограничено и осуществляется в реверсивном режиме в обоих направлениях.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. В ДТП получил ранения 38-летний пассажир "Лады".

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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