Из-за ДТП на трассе в Уватском районе ограничено движение транспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Легковой автомобиль "Лада"и "Газель" столкнулись на 432 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе 27 декабря. Движение по автодороге частично ограничено и осуществляется в реверсивном режиме в обоих направлениях.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. В ДТП получил ранения 38-летний пассажир "Лады".