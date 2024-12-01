Как не переесть в новогодние праздники, рассказала тюменский врач

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Приходить с легким чувством сытости на праздничное застолье или обязательно перекусить за час-два до него рекомендует главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по медицинской профилактике и главный врач городской поликлиники № 5 Виктория Беленькая. По ее словам, это поможет не переедать в новогодние праздники.

"Если вы приходите и видите изобильный стол, желательно все посмотреть, выбрать блюда, которые предпочтительны именно вам. Лучше, если это будут овощные салаты, блюда из рыбы и мяса, потому что для организма очень важен белок", — отмечает Виктория Беленькая.

Также стоит избегать жирных соусов, майонез лучше заменить йогуртом, кефиром или приготовить майонез самостоятельно. Идеальная заправка — лимонный сок, соевый соус. Тем, у которого есть проблемы с ЖКТ, стоит отказаться от острой, жирной пищи. Не стоит забывать про фрукты - они содержат большое количество клетчатки, что это способствует улучшению пищеварения.

"Если вы боитесь, что вас начнут уговаривать есть какую-то пищу, то не держите тарелку пустой, пусть на ней будут какие-то продукты. Кушайте не спеша, потому что сигнал о сытости поступает через двадцать минут. И всегда будьте на связи со своим желудком, потому что он тоже сигнализирует вам, когда наступил момент сытости", — напоминает Виктория Беленькая.

Вера Коршунова