В тюменских магазинах выявили фальсифицированное масло

| Фото: управление Россельхознадора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Фальсифицированное сливочное масло местного производителя выявили в торговых сетях.

Несмотря на то, что в составе заявлены сливки, исследование показало наличие растительного жира бета-ситостерина, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югры.

Ведомство приняло решение признать декларацию о соответствии товара недействительной. Соответствующие сведения внесли в реестр Росаккредитации. Кроме того, информацию о нарушении направили в управление Роспотребнадзора и национальную систему маркировки и прослеживания продукции "Честный знак".