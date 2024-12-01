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В тюменских магазинах выявили фальсифицированное масло

Общество, 17:00 27 декабря 2024

управление Россельхознадора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Фальсифицированное сливочное масло местного производителя выявили в торговых сетях.

Несмотря на то, что в составе заявлены сливки, исследование показало наличие растительного жира бета-ситостерина, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югры.

Ведомство приняло решение признать декларацию о соответствии товара недействительной. Соответствующие сведения внесли в реестр Росаккредитации. Кроме того, информацию о нарушении направили в управление Роспотребнадзора и национальную систему маркировки и прослеживания продукции "Честный знак".

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# масло , Россельхознадзор

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