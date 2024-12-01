В Тюменской области обсудили санитарные требования к работе бассейнов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации бассейнов для обеспечения безопасности оказываемых услуг - основной вопрос на повестке заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) с участием заместителей глав администраций муниципальных образований, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Причиной для внеочередного заседания послужило недавнее отравление детей парами хлора на базе отдыха "Сказка" в Тобольске, по факту которого управление провело санитарно-эпидемиологическое расследование и приостановило работу бассейна.

До участников встречи еще раз довели обязательные требования, установленные положением "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Дополнительно направлены письма о необходимости их соблюдения.

Еще один вопрос - обеспечение населения качественной и безопасной питьевой водой. Также участники обсудили эпидемиологическую ситуацию по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу и COVID-19 и меры профилактики.

Управлением Роспотребнадзора и органами власти будет активизирована работа по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и COVID-19.