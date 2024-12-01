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"Новогоднюю карусель" устроят в тюменском дворе

Общество, 11:54 28 декабря 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Праздничная программа "Новогодняя карусель" пройдет во дворе по ул. Республики, 223 в Тюмени 29 декабря. Организаторы подготовили подвижные и танцевальные игры, новогодние эстафеты, загадки и встречу с Дедом Морозом, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Дедушка Мороз вместе со своей внучкой Снегурочкой зажгут огни на новогодней ёлке и послушают стихотворения от ребят. В финале праздника пройдет фотосессия со сказочными героями.

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# Новый год , праздники

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