"Новогоднюю карусель" устроят в тюменском дворе
Общество, 11:54 28 декабря 2024
| Фото: администрация Тюмени
Праздничная программа "Новогодняя карусель" пройдет во дворе по ул. Республики, 223 в Тюмени 29 декабря. Организаторы подготовили подвижные и танцевальные игры, новогодние эстафеты, загадки и встречу с Дедом Морозом, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Дедушка Мороз вместе со своей внучкой Снегурочкой зажгут огни на новогодней ёлке и послушают стихотворения от ребят. В финале праздника пройдет фотосессия со сказочными героями.