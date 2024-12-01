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Артем Жога призвал приложить все силы к достижению целей СВО в 2025 году

Общество, 12:40 31 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

2024 год был непростым для всей России и Уральского федерального округа. Регионы Урала и Западной Сибири сражались со стихией, усердно трудились, достигали поставленных целей, и самое главное – делали это вместе.

Этот факт отметил полномочный представитель президента в УФО Артем Жога, поздравляя жителей округа с Новым годом и Рождеством Христовым.

"Ушедший год показал, насколько сильно единство нашего общества. Благодаря такой силе, нам по плечу любые задачи. Ваши усилия и самоотверженный труд позволили нашему Отечеству справиться с мощным международным давлением и продолжить успешное развитие специальной военной операции. Именно здесь, на Урале, куётся Победа", - подчеркнул полпред.

Он признался, что для него прошедший год оказался знаковым: "Я переехал на Урал и начал служить Родине на новом участке. Я был счастлив познакомиться с важнейшим для страны регионом, и с людьми, которые тут живут. Ваша открытость, отзывчивость и теплота общения позволили мне почувствовать себя здесь как дома".

Артем Жога напомнил, что в наступающем 2025 году страна отметит 80-летие Победы над фашистской Германией. "Для всех нас это священная дата. Я уверен, что лучший способ ее отметить – это приложить все силы к достижению целей специальной военной операции", - призвал полпред.

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# Артем Жога , Новый год , полпред президента в УФО

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