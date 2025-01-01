Экономно использовать ресурсы учат семьи в тюменском "Роднике"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мастерицы Центра комплексной реабилитации "Родник" адаптируют современные тренды под нужды реабилитации. Апсайклинг, ресайклинг, трэш-арт — эти модные названия получили в последнее время большое распространение.

В ход идут любые доступные для повторного использования предметы: бумага, ткань и даже отходы.

Как сообщили в ЦКР "Родник", социальный педагог Ольга Волосач занимается плетением из бумажной лозы. Своей страстью зажигает детей и родителей, которые приехали в центр на реабилитацию.

После плетения остаются обрезки бумажных трубочек. Ольга Ивановна придумала использовать их повторно. Из таких остатков получаются замечательные мелочи для кухни.

"На мастер-классе мы много говорим о вторичном использовании материалов. Задействуем и маму, и ребенка. Ребята увозят домой готовое изделие на память о "Роднике" и теплые воспоминания о времени, проведенном за общим делом", — рассказывает педагог.

"Родник" традиционно славится своим творческим началом. Ежедневно для детей с инвалидностью проходят занятия, где творчество становится своего рода катализатором: запускается формирование отсутствующих навыков, ребята социализируются, адаптируются в обществе.