Тюменским садоводам дали советы по покупке фитоламп

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области дали советы по покупке фитоламп.

Зимой, когда световой день очень короткий и солнечного света для роста сеянцев недостаточно, дачники приобретают эти световые установки для искусственного досвечивания.

"Какой же выбрать цвет освещения? Рекомендуем приобретать приборы с красным или синим (фиолетовым) спектром. Эти цвета активизируют процесс фотосинтеза, повышают скорость деления клеточной массы. Если синего спектра достаточно, побеги не вытягиваются, а стебель становится более толстым и плотным", — сказали в филиале ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Лампы бывают натриевые, люминесцентные, накаливания, металлогалогеновые и светодиодные. Наиболее популярные, эффективные и экономичные – светодиодные. Основные плюсы при покупке такого фитосветильника: потребляют меньше электроэнергии, чем стандартные лампы; в их спектре достаточное количество красного и синего цветов; нагреваются незначительно, поэтому вы можете размещать их вблизи растений без риска обжечь листья; лампа обеспечивает ровное свечение без мерцания.

Стоит приучать растения к подсветке постепенно, начиная с 15 минут в день и понемногу увеличивать время. Фитолампы нельзя использовать без перерыва. Растениям необходим период покоя. Так для огурцов и томатов в пасмурные дни потребуется освещение около 15 часов, баклажану и перцу достаточно 12, а вот капусте – 16 часов.

При покупке фитосветильника советуют обратить внимание на конструкцию, чтобы была возможность регулировать расстояние до растения, а световой поток имел направление сверху вниз. Минимальное расстояние от лампы до взрослого растения — 10 см, максимальное — 30–40 см.