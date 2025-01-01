Тренер по йоге объяснила, в чем причина боли в спине зумеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поколение зумеров — те, кто родился примерно с середины 90-х по 2010-е годы, — часто сталкиваются с болями в спине. По мнению экспертов, причин на это несколько. Как бороться с этими проблемами, рассказала изданию "Тюменская область сегодня" преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт дисфункций тазового дна Лера Буры.

Одна из ключевых причин отражает суть современного мира – много времени люди проводят за экранами смартфонов, планшетов и компьютеров. Это приводит к неправильной осанке (например, когда человек постоянно смотрит вниз, на телефон), что создает излишнюю нагрузку на шею и позвоночник, так называемая "смартфонная шея". Нужно менять положение планшета и компьютера, ставить их на возвышение, приобрести ортопедическую подушку, выполнять элементарные упражнения.

Еще одна причина — малоподвижный образ жизни. В отличие от предыдущих поколений молодежь больше склонна к сидячему образу жизни. Они проводят много времени за учебой или в соцсетях, многие работают онлайн уже с юных лет. В результате общая физическая активность снижается, как следствие – гиподинамия и ослабление мышечного корсета. Это делает позвоночник более уязвимым к нагрузкам и травмам. Здесь нужно компенсировать сидячий образ жизни адекватной физической нагрузкой.

Также влияют психологические факторы. Зумеры испытывают постоянный стресс, тревожность и давление. Это связано с учебой, карьерой и информационной перегрузкой. Все это способствует возникновению болей в спине. Стресс вызывает мышечное напряжение, особенно в области плеч и шеи. Нужно постараться ограничить тревожный и ненужный контент.