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В четырех школах Тюмени начнут капитальный ремонт в 2025 году

Общество, 14:31 01 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В четырех школах Тюмени начнут капитальный ремонт в 2025 году. Финансирование значительно увеличено.

В бюджете Тюмени на 2025 год запланировано почти два млрд рублей на капитальный ремонт четырех школ и одного детского сада.

Как выяснил "Вслух.ру", капремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий будут проходить в школе № 42 на ул. Монтажников, 10 и в лицее № 93 на проезде Геологоразведчиков, 19. В школе № 70 на ул. Гнаровской, 3а будет отремонтирована система вентиляции.

Кроме того, завершится капремонт в корпусе школы №22 на ул. Садовой, 109, который был начат в 2024 году.

Текущий ремонт коснется 50 школ и 73 детсадов. Разработка проектной документации на капремонт запланирована по двум школам и одному детсаду.

В целом на финансирование капитального и текущего ремонтов, оснащение объектов социальной сферы заложено 2 млрд 258 млн рублей, что на 132% больше, чем в 2024 году.

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# капитальный ремонт , школы

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