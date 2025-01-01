Современные технологии помогают контролировать ситуацию на тюменских автодорогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Система фотофиксации нарушений ПДД, с помощью которой осуществляется контроль на дорогах, продолжает развиваться в Тюменской области.

В регионе действуют 175 стационарных комплексов фотофиксации нарушений ПДД в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске. С помощью 52-х передвижных комплексов осуществляется контроль за соблюдением ПДД на федеральных автодорогах региона, девять мобильных комплексов курсируют по федеральным трассам Тюмень — Ханты-Мансийск, Тюмень — Омск, а также по региональным дорогам.

"В 2024 году камерами на наших дорогах выявлено более одного миллиона 100 тысяч нарушений ПДД. Это превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по полосе для общественного транспорта, неиспользование ремней безопасности, разговоры по мобильным телефонам, нарушение правил пользования внешними световыми приборами", — отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Все стационарные и передвижные камеры установлены в местах повышенной аварийности, где уже случались ДТП, отметил он.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, контроль на федеральных автодорогах с помощью камер позволяет предупредить опасное поведение водителей, так как о расположении каждой камеры они оповещаются заранее с помощью аншлагов и указателей. Кроме того, о расположении камер участники движения информируются с помощью мобильной карты, расположенной на сайте Госавтоинспекции МВД России.