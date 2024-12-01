Жителям Тюменской области напомнили о правилах пожарной безопасности

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Чтобы новогоднее торжество не закончилось трагическими событиями, Государственная противопожарная служба рекомендует соблюдать одиннадцать элементарных правил пожарной безопасности.

Прежде всего, елку необходимо установить ставьте на устойчивое основание, подальше от эвакуационных выходов, чтобы ее ветки были на расстоянии не менее 1 метра от стен, потолка и приборов отопления.

Не следует украшать елку с помощью настоящих свечей и быстро загорающихся игрушек, снежинок из бумаги, а также ватных и картонных игрушек, если у них отсутствует специальная пропитка.

Не стоит покупать дешевые и слишком мощные гирлянды. Мощность самой гирлянды не должна превышать 65 ватт.

Не берите старые гирлянды, доставшиеся от бабушек: лампы накаливания сильно, нагреваются, в отличие от светодиодных и проследите, чтобы гирлянда на живой елке не касалась песка, где вы будете ее поливать.

Никогда не оставляйте гирлянды включенными на ночь и следите за детьми и домашними животными – и те, и другие могут случайно повредить кабель, получив при этом ожоги, удар током или вызвав пожар.

Бенгальские свечи используйте только на открытом воздухе, т.к. при горении могут отвалиться куски пиротехнического состава и попасть на легковоспламеняющиеся предметы в комнате, тем самым вызвать пожар.

Необходимыми условиями при выборе пиротехнических изделий должны стать качество и приобретение в специализированном магазине, т.к. для безопасности таких товаров важны не только сертификация, но и соблюдение условий хранения: влажность, температура и срок хранения.

Не приобретайте пиротехнику, если в инструкции по эксплуатации на русском языке отсутствуют предупреждение об опасности, способы безопасной подготовки и запуска, размеры безопасной зоны, меры по предотвращению самостоятельного срабатывания, ограничения по условиям обращения, срок годности или гарантийный срок и дата изготовления, знак о сертификации товара, информация о способе утилизации.

Не используйте пиротехнику в квартире, на балконе или подъезде. Не носите ее в кармане и не поджигайте с рук.

Для запуска пиротехники используйте открытую уличную площадку, размещайте вдали от скопления людей, домов, деревьев, машин и линий электропередач.

Если фейерверк не сработал подойти к нему можно только через 15 минут.