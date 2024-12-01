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Подстаканник XIX века представлен на тематической выставке в Ялуторовске

Общество, 18:04 29 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Подстаканник XIX века представлен на выставке "Он грел душу" в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) в Ялуторовске. Экспонат получен в дар от Российского фонда культуры.

Посетители выставки увидят уникальную коллекцию подстаканников, преимущественно 1950-1970-х годов, и узнают, как развивалась культура чаепития в крае.

Выставка работает до 31 января 2025 года. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.

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