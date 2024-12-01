Опасные моменты катания с горок назвала инструктор из Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Опасные моменты катания с горок назвала инструктор из Тюмени. Главная – неподходящие места для зимней забавы – близость к дороге, деревья, камни и ограждения у ледяного покрытия.

"Для начала нужно осмотреть горку и выбирать подходящую - хорошо укатанную горку, свободную от препятствий. Во-вторых, уделите внимание правильному снаряжению. Убедитесь, что санки и ватрушки в хорошем состоянии, без трещин и повреждений", - рассказала травматолог-ортопед, инструктор по первой помощи Анастасия Данилова.

Также, по ее словам, не стоит кататься одному без компании. Нужно, чтобы близкие приглядывали друг за другом.

Стоит еще раз напомнить детям, что не следует кататься с ледяных "крутых горок. Как и ловить "полеты" в воздухе и прыгать с санок или ватрушек, либо кататься соединив несколько ватрушек.

"При катании на коньках важно соблюдать несколько ключевых правил. Скользкие и неровные поверхности могут стать причиной падений. Спешка может привести к необдуманным действиям. Дети, стремясь выполнить трюк или обойти других, часто забывают о своей безопасности", - подчеркнула врач.

Придерживаясь простых правил, можно обеспечить безопасный и приятный досуг зимой, пишет КП-Тюмень.