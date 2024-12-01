Травматолог ОКБ № 2 перечислил топ-семь новогодних травм

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Травмы, с которыми чаще всего обращаются жители Тюмени в травмопункт зимой, перечислил начальник центра сочетанной травмы и реконструктивной микрохирургии, травматолог-ортопед ОКБ №2 Виталий Архипенко.

В топ-семь вошли - ушибы или переломы нижних и верхних конечностей, обморожения, травмы кисти, черепно-мозговые травмы, вывихи и растяжения конечностей.

"Если вы получили травму на улице или дома, нужно как можно скорее добраться до медицинского учреждения. Если же нет такой возможности, то вызовите бригаду скорой медицинской помощи. До приезда поврежденную конечность необходимо зафиксировать в неподвижном состоянии", - уточнил травматолог.

А врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров дал несколько советов по безопасности, которые помогут избежать неприятной ситуации при зимних забавах. Главное – защитить голову от ушибов. В этом поможет любой шлем.

Актуальны для любого пола – защитные шорты. Надеваются они под брюки, штаны, комбинезоны. Их не видно, но при падении защищают самые уязвимые части – тазобедренные суставы, кости таза, копчик. Есть любительские вспененные, мягкие накладки, а есть профессиональные – с пластиковыми вставками, которые используют при катании на горных лыжах и сноуборде.

"Снежки - чаще всего спонтанная игра, и основательно к такому не готовятся. В таком случае нельзя целиться в голову, особенно открытое лицо. Не нужно делать тяжелые и плотные, пропитанные водой снежки. Лучше взять небольшое количество снега, смять в руке легкий шарик и бросить. Игра не должна приносить ничего кроме удовольствия, громкого смеха и веселья", – обратил внимание Олег Нестеров.

Он напомнил, что долгое пребывание на свежем воздухе в морозы может привести к отморожению. В сильный мороз не стоит выходить из дома без особой на то необходимости, пишет "Тюменская область сегодня".