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Тюменская елка в новогодней столице России вызвала большой интерес

Общество, 12:14 30 декабря 2024

скриншот видео правительства Кировской области | Фото: скриншот видео правительства Кировской области

Елка, украшенная мастерами Тюменской области, вызвала интерес туристов и жителей Кирова, который стал новогодней столицей России 2024-2025. Наибольшее внимание привлекли игрушки, выполненные в виде пельменей.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в Кирове каждый регион представил свою елку.

Идея с пельменями заинтересовала как местных жителей, так и туристов. Сюжеты о елке с пельменями сняли журналисты федеральных СМИ: Первого канала, РЕН ТВ, 5-tv и других.

Автором игрушек на тюменской елке стала экскурсовод Марина Сафина. "Пельмени" она изготовила их за одну ночь.

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# Новый год , пельмени

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