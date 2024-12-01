Тюменская елка в новогодней столице России вызвала большой интерес

| Фото: скриншот видео правительства Кировской области | Фото: скриншот видео правительства Кировской области

Елка, украшенная мастерами Тюменской области, вызвала интерес туристов и жителей Кирова, который стал новогодней столицей России 2024-2025. Наибольшее внимание привлекли игрушки, выполненные в виде пельменей.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в Кирове каждый регион представил свою елку.

Идея с пельменями заинтересовала как местных жителей, так и туристов. Сюжеты о елке с пельменями сняли журналисты федеральных СМИ: Первого канала, РЕН ТВ, 5-tv и других.

Автором игрушек на тюменской елке стала экскурсовод Марина Сафина. "Пельмени" она изготовила их за одну ночь.