В Тюменской области задержали 30 пьяных водителей за сутки

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

20 пьяных водителей задержали в Тюменской области за день. Еще 10 в ночь на 30 декабря. Нарушители спровоцировали два дорожно-транспортных происшествия, в котором ранен один ребенок, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Лада Калина" въехала в стоящий в заторе Nissan на пятом километре окружной дороги Тюмени. В аварии пострадали водитель "Лады" и восьмилетняя пассажирка иностранного автомобиля. У нее травма головы. Девочка ехала в детском удерживающем устройстве. 39-летний водитель "Лады" был пьян, показания алкотестера составили 0,80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства столкновения выясняются.

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

"Лада Гранта" въехала в опору освещения ночью на Салаирском тракте в Тюмени. 20-летний водитель, стаж которого за рулем четыре месяца, был пьян. Ранены сам водитель и его пассажир - он получил тяжелые травмы.

В Ишиму утром на ул. Коркинской автоинспекторы остановили автомобиль Honda. За рулем была женщина, алкотестер показал 0,99 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель при это настаивала, что алкоголь не употребляла. По факту инспекторы составили административный материал, автомобиль перевезли на спецстоянку.