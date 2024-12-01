Мошенники рассылают тюменцам предложения о "выгодной" покупке подарков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предложения о "выгодной" покупке подарков рассылают мошенники жителям Тюменской области.

"Предложения от аферистов поступают по разным каналам связи: рассылкой в почте, сообщением в мессенджерах или при телефонном разговоре. Преступники стараются использовать эмоциональный фон аудитории, а именно приподнятое настроение, готовность делать подарки, и при этом готовность сэкономить. Например, купить два ящика шампанского по цене двух бутылок и прочее. При этом злоумышленники стараются, чтобы все было правдоподобно. Например, присылают информацию о дорогих подарках со скидками от поддельных аккаунтов знакомых с целью вызвать доверие: „Привет, это Сергей, пишу тебе с моего нового аккаунта“. Такие сообщения могут появиться и в домовых чатах", - рассказала сотрудник компании, объединяющей профессионалов в области ИТ, информационной безопасности и права Юлия Кольдичева.

В канун Нового года выросло количество поддельных уведомлений от служб доставки с вредоносной ссылкой. Потенциальная жертва переходит по ссылке и в устройство попадает вирус, с помощью которого аферисты делают перехват платежной информации. Помимо этого, перед Новым годом происходит рост вредоносных файлов через гифки - интерактивные картинки, которые пересылают друг другу пользователи мессенджеров.

Чтобы защитить себя от новогоднего обмана, Юлия Кольдичева призывает быть внимательнее и не доверять подозрительно низкой стоимости ходовых товаров.

"Если вы стали жертвой мошенников — обратитесь в компетентные органы, а также в банк, если был совершен платеж на счет аферистов. Правда, шансов в таких случаях вернуть деньги практически нет, поскольку жертвы совершают все действия самостоятельно, но попытаться иногда все же стоит", - приводит слова эксперта tmn.aif.ru.