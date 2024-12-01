Более ста пожаров из-за пиротехники произошло в России за 2024 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более ста пожаров из-за пиротехники произошло в России за 2024 год. В них погибли три человека, еще 20 пострадали. К травмам приводит несоблюдение техники безопасности и использование несертифицированных изделий.

Такие данные МЧС России приводит информационный центр правительства Тюменской области.

В ведомстве рекомендуют покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. Обязательно проверять срок годности товара и убедиться в наличии сертификатов соответствия и пожарной безопасности. Если таких документов нет, не стоит рисковать своей жизнь.

Нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях и местах с массовым пребыванием людей. Нужно выбирать площадку для запуска не ближе 100 м от зданий и других объектов, зрители должны находиться на безопасном расстоянии. Нельзя использовать изделия с поврежденной упаковкой или фитилем, просроченные или отсыревшие.

При запуске, не наклоняться над коробкой, нужно сразу отойти на безопасное расстояние. Если фейерверк не сработал, нельзя подходить к нему ранее, чем 10 минут, так как велика вероятность запоздалого взрыва.

Ни в коем случае не запускайте пиротехнику при сильном ветре.

Салюты, фейерверки и другие пиротехнические изделия - одна из главных причин травм и ожогов в новогодние праздники.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по единому телефону 112.