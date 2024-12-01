Эксперт Тюменского кардиоцентра ракрыла опасные последствия переедания и алкоголя для сердца

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Опасные последствия переедания и приема алкоголя для сердца раскрыла главный врач Тюменского кардиологического центра, кардиолог высшей категории Юлия Ташкеева.

"Новогодние праздники настоящий стресс для сердечно-сосудистой системы. Самый страшный день для кардиолога и любого врача – это 1 января, потому что мы видим большое количество пациентов с инфарктами, инсультами, гипертоническими кризами, нарушениями сердечного ритма. Бывает, что в день в приемное отделение поступает до 15 пациентов. Это происходит, потому что люди не очень соблюдают прием лекарственных препаратов, кто-то позволяет себе выпить лишнего или съесть вредные продукты", - привела данные Юлия Ташкеева.

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Исходя из этого, главный ее совет – не налегать на алкоголь и жирные блюда, обязательно принимать все рекомендованные препараты.

Если близкому стало плохо, он жалуется на жгучую боль в районе сердца, повысилось давление, появилась головная боль, нарушилась речь, то надо немедленно вызвать бригаду скорой помощи. Этой тактики стоит придерживаться, и когда дома нет необходимых препаратов. Принимать обезболивающее нельзя, потому что боль уйдет, что помешает в дальнейшем диагностировании, лечении.

"Те, кто знают о своей болезни, а как правило после 40 уже есть какое-либо заболевание, при небольшом повышении давления могут справиться в домашних условиях. Но все же при первых симптомах лучше обратиться в поликлинику, либо вызвать скорую помощь. Это будет самое правильное решение", - уточнила главный врач кардиоцентра.

До приезда бригады нужно положить заболевшего, неважно на какой бок. Немного приподнять голову, опустить ноги. Это при высоком давлении. При низком, – приподнять ноги. В этом случае можно также выпить крепкий чай с сахаром, но только если нет диабета.

Юлия Ташкеева обратила внимание, что когда в больницу приезжает молодой человек с нарушением сердечного ритма, которое вызвали обильное застолье и спиртные напитки, то он занимает место того, кому нужна более срочная медпомощь.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин