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Более 91 тыс. сообщений от жителей зафиксировал ЦУР Тюменской области за год

Общество, 15:26 30 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 91 тыс. сообщений от жителей региона зафиксировал Центр управления регионом Тюменской области за год. 50 тыс. 361 обращение поступило на платформу "Госуслуги. Решаем вместе", сообщает инфоцентр регионального правительства.

В число пяти самых популярных тем вошли медицина, электронная запись на прием к врачу, автомобильные дороги, благоустройство, многоквартирные дома.

Еще 40 тыс. 746 сообщений зафиксировали в социальных сетях ЦУР. На первом месте по количеству обращений – дороги, благоустройство, ЖКХ, общественный транспорт, безопасность и правопорядок

За каждой цифрой стоит ежедневная работа специалистов по повышению качества обратной связи.

Самые популярные темы и лидеров по количеству запросов смотрите в официальном Telegram-канале ЦУР Тюменской области.

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