  • 31 декабря 202431.12.2024вторник
  • USD101,6797
    EUR106,1028
  • В Тюмени -6..-8 С 6 м/с ветер южный

Врач пояснил, могут ли термальные источники навредить здоровью

Общество, 12:23 31 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Термальные источники - одна из главных визитных карточек Тюменской области. Однако при купании важно не забывать, что во всем важна мера, напоминает врач-терапевт, заведующий отделением медицинской профилактики Областной больницы № 3 Тобольска Марина Буторина.

Она перечислила диагнозы, при которых посещение термальных источников может угрожать здоровью. Среди них сердечно-сосудистые заболевания: горячая вода увеличивает нагрузку на сердце, способствуя расширению сосудов, что может привести к скачкам давления, аритмии или обострению ишемической болезни сердца.

Также среди противопоказаний - злокачественные новообразования. Высокие температуры могут ускорить метаболизм и кровообращение, что теоретически может стимулировать рост опухоли.

Нельзя посещать источники при инфекционных и воспалительных заболевания: гриппе, ангине, пневмонии, так как тепло может усилить воспаление.

Купание в горячей воде может ухудшить состояние при хронических заболеваниях: язве желудка, панкреатите, тромбозах, тромбофлебите. Некоторые кожные заболевания, такие как экзема или псориаз, при воздействии термальных вод также могут обостряться.

Крайне не рекомендуется посещение горячих источников беременным, особенно во второй половине срока, сообщает "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врач , горячие источники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:22 31.12.2024Что нужно знать аллергикам при выборе искусственной елки, рассказал тюменский врач
13:48 31.12.2024Более четырех миллионов заявлений по недвижимости подали жители Тюменской области с начала года
13:22 31.12.2024Восемь тысяч сообщений от горожан поступило на портал "Тюмень - наш дом" в 2024 году
12:53 31.12.202415 психологов усовершенствовали свою подготовку на базе центра "Семья" в Тюменской области