Врач пояснил, могут ли термальные источники навредить здоровью

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Термальные источники - одна из главных визитных карточек Тюменской области. Однако при купании важно не забывать, что во всем важна мера, напоминает врач-терапевт, заведующий отделением медицинской профилактики Областной больницы № 3 Тобольска Марина Буторина.

Она перечислила диагнозы, при которых посещение термальных источников может угрожать здоровью. Среди них сердечно-сосудистые заболевания: горячая вода увеличивает нагрузку на сердце, способствуя расширению сосудов, что может привести к скачкам давления, аритмии или обострению ишемической болезни сердца.

Также среди противопоказаний - злокачественные новообразования. Высокие температуры могут ускорить метаболизм и кровообращение, что теоретически может стимулировать рост опухоли.

Нельзя посещать источники при инфекционных и воспалительных заболевания: гриппе, ангине, пневмонии, так как тепло может усилить воспаление.

Купание в горячей воде может ухудшить состояние при хронических заболеваниях: язве желудка, панкреатите, тромбозах, тромбофлебите. Некоторые кожные заболевания, такие как экзема или псориаз, при воздействии термальных вод также могут обостряться.

Крайне не рекомендуется посещение горячих источников беременным, особенно во второй половине срока, сообщает "Тюменская область сегодня".