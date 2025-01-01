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Хор Свято-Данилова монастыря выступит в Тобольске и Тюмени

Общество, 10:43 01 января 2025

из Telegram-канала департамента культуры Тюменской области | Фото: из Telegram-канала департамента культуры Тюменской области

Хор Свято-Данилова монастыря выступит в Тобольске 11 января. В Тюмени концерт состоится 12 января, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Тобольскому зрителю хор представит программу "Зачарованная Русь", а в Тюмени — "Рождественское послание".

В зале Тюменской филармонии прозвучат тропарь Рождеству Христову (сербский напев); “Воскликните Господеви” (музыка Александра Гречанинова); AveMaria (музыка Франца Шуберта); “Бог Христос родится” (музыка Антона Вискова) и др.

Хор существует с 1989 года. В его составе — профессиональные певцы: выпускники Московской государственной консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных, Академии хорового искусства имени Свешникова. Праздничный мужской хор — лауреат международных и всероссийских конкурсов церковной музыки. Художественный руководитель и главный регент хора — Георгий Сафонов.

Билеты — в кассах и на сайте ТКТО. Возрастное ограничение: 6+.

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# концерт , Тобольск , Тюменская филармония , хор

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