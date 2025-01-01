689 тюменцев обратились за помощью к врачам в новогоднюю ночь

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

689 тюменцев обратились за помощью к врачам в новогоднюю ночь. Среди основных поводов обращения — резаные травмы и ушибы, сообщает информационный центр правительства региона.

Первым обратившимися в новогоднюю ночь стал пациент с ушибом мягких тканей головы. В приемные отделения, включая травматологический пункт областной клинической больницы №2, обратилось 608 человек.

Из них в приемное отделение детского стационара и в детский травмпункт поступило 187 человек. В приемное отделение взрослого стационара обратились 310 пациентов. Во взрослый травмпункт — 111.

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В областную клиническую больницу №1 обратился 81 человек. Госпитализирован 21 пациент. В отделении кардиологии размещено 16 человек. В неврологическое увезли двоих, по одному — в пульмонологическое, профпатологическое, ожоговое.

Номера скорой медицинской помощи и экстренных служб — 103, 112.