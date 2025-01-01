Тюменские росгвардейцы обеспечили безопасность жителей в новогоднюю ночь

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Тысячи тюменцев и гостей области приняли участие в ночных гуляниях на главных новогодних площадках городов и населенных пунктов, к которым были приближены маршруты патрулирования более 80 экипажей вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области.

Сотрудниками обеспечена надежная охрана более 10 тысяч объектов различных форм собственности.

В новогоднюю ночь на пульты централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны поступило более 10 сигналов срабатывания тревожной сигнализации с охраняемых объектов.

Благодаря слаженной работе личного состава правоохранительных органов нарушений общественного порядка и краж с охраняемых объектов не допущено.

Все служебно-боевые задачи, стоящие перед росгвадейцами, выполнены в полном объеме, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.