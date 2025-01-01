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Традиционный "Забег обещаний" прошел в центре Тюмени 1 января

Общество, 17:08 01 января 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Традиционный "Забег обещаний" прошел в Тюмени 1 января. Его участники с нагрудными табличками, на которых написаны обещания самим себе на год, пробежали по набережной.

"В первый день нового года активные и целеустремленные жители нашего города поставили перед собой цели и сразу начали движение к их достижению. Я искренне горжусь тем, что тысячи тюменцев, многие семьями и с детьми, вышли на набережную в первый день января и пробежали 2025 метров. Этот символичный забег невероятно вдохновляет и заряжает энергией на весь год", — написал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

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Мэр поблагодарил всех участников за яркие эмоции и мотивацию. В этот раз по числу собравшихся акция побила все рекорды. Это еще раз подтверждает, что Тюмень – спортивный город, заключил Максим Афанасьев.

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# забег , Максим Афанасьев

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