Традиционный "Забег обещаний" прошел в центре Тюмени 1 января

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Традиционный "Забег обещаний" прошел в Тюмени 1 января. Его участники с нагрудными табличками, на которых написаны обещания самим себе на год, пробежали по набережной.

"В первый день нового года активные и целеустремленные жители нашего города поставили перед собой цели и сразу начали движение к их достижению. Я искренне горжусь тем, что тысячи тюменцев, многие семьями и с детьми, вышли на набережную в первый день января и пробежали 2025 метров. Этот символичный забег невероятно вдохновляет и заряжает энергией на весь год", — написал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

Мэр поблагодарил всех участников за яркие эмоции и мотивацию. В этот раз по числу собравшихся акция побила все рекорды. Это еще раз подтверждает, что Тюмень – спортивный город, заключил Максим Афанасьев.