Резиденция Деда Мороза ждет юных тюменцев по 8 января
Общество, 18:26 01 января 2025
| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"
В резиденции Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени можно побывать по 8 января.
В избушке неподалеку от главной елки города юных гостей будут ждать сказочный волшебник и Снегурочка. Резиденция работает с 12 до 19 часов.
"Дед Мороз с радостью выслушает все стишки, которые приготовили ребята, а также подарит небольшие подарочки, чтобы появилось новогоднее настроение", — отметил Дед Мороз.
Напомним, резиденцию открыли на площади у драматического театра 26 декабря — в день, когда торжественно зажгли огни на главной новогодней елке города.
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