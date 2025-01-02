Резиденция Деда Мороза ждет юных тюменцев по 8 января

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В резиденции Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени можно побывать по 8 января.

В избушке неподалеку от главной елки города юных гостей будут ждать сказочный волшебник и Снегурочка. Резиденция работает с 12 до 19 часов.

"Дед Мороз с радостью выслушает все стишки, которые приготовили ребята, а также подарит небольшие подарочки, чтобы появилось новогоднее настроение", — отметил Дед Мороз.

Напомним, резиденцию открыли на площади у драматического театра 26 декабря — в день, когда торжественно зажгли огни на главной новогодней елке города.

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