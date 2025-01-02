Тюменским родителям рассказали о роли школы в развитии ребенка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серия видеоинтервью с психологом и психотерапевтом высшей категории Ириной Ивановой появилась в в сообществе ВКонтакте "Своим примером | онлайн-проект для родителей".

В них специалист рассказала как школа и родители влияют на развитие ребенка и как сделать так, чтобы это развитие было гармоничным. Также Ирина Иванова поделилась практическим опытом и рекомендациями по адаптации к школьному режиму и учебному процессу.

К примеру, в интервью на тему "Расставляем приоритеты: знания и оценки" Ирина Иванова дала советы, как мотивировать ребенка учиться ради знаний, а не отметок. Реакция родителей на оценки и ошибки становится ключевым фактором, который оказывает влияние на самооценку ребенка и его отношение к учебе и школе в целом, пишет КП-Тюмень.

Во втором видео из цикла на тему "Как научить ребенка быть эффективным" Ирина Иванова представила несколько эффективных техник и упражнений, которые помогут школьнику воспринимать учебу как увлекательный процесс. По мнению психолога, обучение в школе является важным этапом в жизни каждого ребенка. Чтобы школьник был продуктивным, здоровым и полным сил, ему необходимо научиться планировать свой день, чтобы находить время для себя, своих интересов и проявления индивидуальности.

Третье интервью из цикла посвящено теме "Школа и самооценка: как они связаны?". Здесь психолог поделилась мыслями о том, как школа влияет на самооценку и уверенность в себе. Среди ключевых советов для родителей - поддерживать детей и помогать им развивать адекватное представление о себе.

"Крайне важно, чтобы родители осознавали значимость психологического образования в вопросах, касающихся как внутреннего, так и социального развития ребенка. Ведь школьная среда оказывает значительное влияние на становление личности. Родителям следует понимать, как их ребенок реагирует на различные ситуации в школе, чтобы оказать ему помощь в адаптации и содействовать гармоничному развитию", — рассказала руководитель онлайн-проекта "Своим примером" София Картавых.