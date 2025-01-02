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Профессиональный спортсмен развеял миф о быстром похудении при кардиотренировках

Общество, 11:39 02 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бег как классический вид кардиотренировок не поможет быстро похудеть, напоминает тюменцам мастер спорта России по бодибилдингу, обладатель титула абсолютного чемпиона СПб по классическому бодибилдингу Михаил Прыгунов.

Кардиотренировки направлены, прежде всего, на укрепление сердечно-сосудистой системы - об этом даже говорит само название. При регулярных занятиях улучшается кровоснабжение тканей, развивается капиллярная сеть, тренируется сердце. Каждому человеку подходят свои виды занятий, исходя из задачи и состояния здоровья.

Это могут быть низкоинтенсивное кардио: пульс до 100 ударов в минуту, аэробное кардио: 110-130 ударов, аэробно-анаэробное кардио: 130-150 ударов и анаэробное кардио: выше 150-170.

Как рассказал Михаил Прыгунов изданию "Тюменская область сегодня", тренироваться можно как монотонно, так и интервально, когда на время интенсивность повышается, а затем снова снижается. Для этого занятия на беговой дорожке, велотренажере, эллиптическом тренажере, степ-тренажере. Аналогичные движения на улице: бег, ходьба, катание на велосипеде, лыжах, коньках и т.п. Кардиотренировками могут считаться также приседания, отжимания, упражнения на пресс, выполненные в специфической манере, а именно – продолжительно. В таком темпе мышцы не закисляются, а работоспособность не снижается.

"Многие думают, что нужно много бегать, чтобы похудеть. Это заблуждение. За условные 45 минут тренировки сжигается не так много жиров и углеводов. Из всех видов кардио только во время аэробного максимально эффективно расходуются жиры. При такой тренировке с достаточным потреблением кислорода в качестве источника, а жир распадается только под действием кислорода", – подчеркнул Михаил Прыгунов.

Гораздо эффективнее, по его словам, борются с жиром силовые тренировки на крупные группы мышц. Это связано с тем, что на поддержание и рост мышечной массы расходуется много калорий, в том числе в процессе между тренировками, когда организм восстанавливается. Однако не стоит забывать, что похудеть можно только при комплексном подходе, а это не только спорт, но и сбалансированное питание и знание индивидуальных особенностей организма.

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# спортсмены , тренировки

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