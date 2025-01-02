Росстат: тюменские врачи зарабатывают больше, чем в среднем по России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

126, 2 тыс. рублей составил средний размер зарплаты врачей и медицинских работников с высшим образованием в Тюменской области по данным Росстата за первое полугодие 2024 года. В среднем по России этот показатель ниже – 121, 3 тыс. рублей.

В Уральском федеральном округе по размеру зарплаты традиционно лидируют ЯНАО (283 ,5 тыс. рублей) и ХМАО-Югра (184, 1 тыс.). В Свердловской области врачам в среднем платили 115, 7 тыс. рублей, в Челябинской – 105, 9 тыс., в Курганской – 100, 5 тыс. рублей.

Средний медицинский персонал зарабатывал в этом году в Тюменской области 64,2 тыс. при общероссийском показателе 60,6 тыс. В регионах УФО выплаты колеблются от 52, 7 тыс. рублей до 146, 3 тыс.

Зарплата младшего медперсонала в Тюменской области составила 62, 5 тыс., в УФО – от 46, 7 тыс. до 139,2 тыс. рублей, пишет "Вcлух.ру".