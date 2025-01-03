Жители Тюменской области стали чаще регистрировать бытовую недвижимость онлайн

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

120 тыс. 17 заявлений об осуществлении учетно-регистрационных действий в отношении объектов бытовой недвижимости в электронном виде поступило в тюменский Росреестр за 11 месяцев 2024 года.

Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Решение о регистрации принято в отношении 91,5% таких заявлений в течение одного рабочего дня. В ноябре средний фактический срок учета и регистрации прав в отношении бытовой недвижимости в электронном виде составлял 0,5 дня, пишет "Мегатюмень".