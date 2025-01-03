Травматолог напомнил тюменцам о правилах безопасности в новогодние каникулы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ОКБ №2 Григорий Евтух напомнил о том, как избежать травм в новогодние праздники.

"Челюстно-лицевые травмы можно получить при катании на горках и катках. В результате несоблюдения правил безопасности следуют ушибы, вывихи и даже переломы челюсти или костей лица. Бывают случаи, когда пациент падает во время гололедных явлений, в этом случае чаще всего поступают с порезами лба, губ или травмами подбородка", - рассказал доктор.

В праздничные выходные нередко поступают пациенты с травмами глаз от бутылочных пробок или пиротехники. Лечение пострадавших проводят челюстно-лицевые хирурги вместе с офтальмологами, сообщает пресс-служба ОКБ №2.

Чтобы не получить травм, необходимо выбирать пологие, удаленные от дороги горки, без деревьев, столбов, заборов. Не стоит кататься на подручных предметах или связывать между собой санки или тюбинги. Также важно соблюдать дистанцию от других участников спуска, кататься на коньках вместе со всем потоком, а не против "течения". Новичкам рекомендуется не выходить на лёд в одиночку, кататься поближе к бортикам, а в идеале – тренироваться под присмотром специалиста.

Не стоит кататься на горах и коньках в состоянии алкогольного опьянения. При открывании газированных напитков лучше всего держать бутылку под углом 45 градусов, направляя горлышко туда, где нет людей и хрупких предметов. Нельзя зажигать пиротехнику в руках, рядом с одеждой и волосами, а также подносить к телу.

Если же травма все же получена, то необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью: травмпункты ОКБ №2 — детский и взрослый работают круглосуточно.

Медпомощь пострадавшим с травмами головы и лица, в том числе детям, оказывают только во взрослом приемном отделении ОКБ №2 по адресу: ул. Мельникайте, 75 стр. 3.