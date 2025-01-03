Юных тюменцев приглашают включиться в проект "Культура для школьников"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школы Тюменской области приглашают стать участниками всероссийского проекта "Культура для школьников". Он направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие подрастающего поколения, сообщает музейный комплекс имени И.Я. Словцова.

Проект позволяет бесплатно посещать выставки и проводить открытые уроки на экспозиции музея. Так, в его рамках основную экспозицию "Шедевры художественной коллекции" с сентября по декабрь посетило 2 тыс. 478 учащихся. На выставке представлено свыше двухсот работ живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры из фондов музея. Ребята увидели подлинные произведения выдающихся отечественных художников. Познакомились с уникальной коллекцией западноевропейского искусства XVI – начала XX века.