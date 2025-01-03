В Тюменской области съехал в кювет и опрокинулся рейсовый автобус

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Рейсовый автобус "КамАЗ" опрокинулся на 15-м километре автодороги Тюмень - Салаирка возле границы со Свердловской областью 3 января около 8 часов. ДТП произошло во время обильного снегопада на затяжном повороте, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской областию

Предварительно, водитель зацепил снежный вал, автобус съехал в кювет и повалился на бок. В транспорте ехали водитель и четыре пассажира, все травмированы. Ранения получили двое мужчин-близнецов 53-х лет, женщины 53-х и 68-и лет, а также 61-летний водитель автобуса. У всех пострадавших ушибы, у одной из женщин травма таза, у водителя – травма плеча.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Автодорога дополнительна обработана противоголедными материалами. Госавтоинспекция рекомендует водителям в сложных погодных условиях выбирать безопасную скорость, учитывая состояние проезжей части, видимость, наличие осадков, интенсивность движения.

Видео: Госавтоинспекция по Тюменской области