Психолог поделится с тюменцами практиками, которые помогут найти счастье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция-беседа "Быть счастливыми в новом году" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 5 января. Участники обсудят, почему счастье и благополучие не являются естественными составляющими жизни, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Тюменцы узнают, какие практики могут сделать их более счастливыми, где искать опору и можно ли создать счастье своими руками. Об этом и многом другом расскажет практикующий психолог и спикер, известный по работе в различных проектах, включая Яндекс, Синхронизация, Московская школа профессиональной филантропии Сания Биккина.

Начало в 17 часов. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+