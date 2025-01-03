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Психолог поделится с тюменцами практиками, которые помогут найти счастье

Общество, 15:12 03 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция-беседа "Быть счастливыми в новом году" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 5 января. Участники обсудят, почему счастье и благополучие не являются естественными составляющими жизни, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Тюменцы узнают, какие практики могут сделать их более счастливыми, где искать опору и можно ли создать счастье своими руками. Об этом и многом другом расскажет практикующий психолог и спикер, известный по работе в различных проектах, включая Яндекс, Синхронизация, Московская школа профессиональной филантропии Сания Биккина.

Начало в 17 часов. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+

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15:12 03.01.2025Психолог поделится с тюменцами практиками, которые помогут найти счастье