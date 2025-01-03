Психолог поделится с тюменцами практиками, которые помогут найти счастье
Общество, 15:12 03 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Лекция-беседа "Быть счастливыми в новом году" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 5 января. Участники обсудят, почему счастье и благополучие не являются естественными составляющими жизни, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.
Тюменцы узнают, какие практики могут сделать их более счастливыми, где искать опору и можно ли создать счастье своими руками. Об этом и многом другом расскажет практикующий психолог и спикер, известный по работе в различных проектах, включая Яндекс, Синхронизация, Московская школа профессиональной филантропии Сания Биккина.
Начало в 17 часов. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+