Терапевт рассказала тюменцам, как побороть зависимость от курения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Врач-терапевт Цифровой клиники страхового дома ВСК Алина Красикова объяснила жителям Тюменской области, как можно побороть зависимость от курения. Основной причиной трудностей является непосредственно никотиновая зависимость.

Никотин воздействует на центральную нервную систему, вызывая выброс дофамина – гормона удовольствия. Со временем организм привыкает к этому эффекту, и без дозы никотина человек начинает испытывать дискомфорт, тревогу и раздражительность. Это состояние называется абстинентным синдромом, который проявляется в первые дни отказа от курения.

Помимо физиологической зависимости, важную роль играет психологическая привязанность к курению. Привычка становится частью повседневной рутины, ритуалом, связанным с определенными ситуациями или эмоциями. Например, многим сложно представить начало дня без утренней сигареты или стрессовые ситуации без возможности "расслабиться" за счет курения. Эти ассоциации трудно разрушить, особенно если они формировались на протяжении многих лет.

Лучше не замещать сигареты едой, а выбрать альтернативный способ. Например, это может быть жевательная резинка, леденцы или даже просто стакан воды. Также полезно найти новые хобби или занятия, которые отвлекут от мысли о сигаретах.

Сроки полного отказа от курения могут варьироваться. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что первый этап – самый сложный, и длится он примерно 3-4 недели. За это время организм адаптируется к отсутствию никотина, и физическая зависимость ослабевает. После этого наступает второй этап – борьба с психологической зависимостью. Этот процесс может занять несколько месяцев или даже лет, в зависимости от индивидуальных особенностей и окружения, пишет "Вслух.ру".

После отказа от курения организм сразу начинает очищаться от токсинов. Уже через 20 минут после последней сигареты улучшается кровообращение, а через 12 часов уровень угарного газа в крови снижается до нормального. Через 48 часов улучшаются обоняние и вкус, а через 72 часа легкие начинают очищаться от слизи. Полное восстановление организма занимает около года. За это время нормализуются функции легких, сердечно-сосудистой и иммунной системы. Однако важно помнить, что процесс восстановления зависит от многих факторов, включая возраст, общее состояние здоровья и стаж курения.