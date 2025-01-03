Объем товаров собственного производства в Тобольске вырос на 14,9 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций Тобольска вырос на 14,9% по сравнению с 2023 годом. На обрабатывающие производства приходится 98,6% от общего объёма продукции.

Главную роль в структуре промышленности играет нефтехимическая отрасль - ООО "ЗапСибНефтехим", входящее в состав ПАО "СИБУР Холдинг". "Это предприятие - ключевой партнер с огромным вкладом в развитие города", - написал в Telegram-канале глава города Петр Вагин.

Кроме того, в Тобольске развиваются пищевая промышленность, представленная АО "Тобольский гормолзавод" и ОАО "Тобольский рыбзавод", лёгкая и деревообрабатывающая промышленности, а также машиностроение и производство строительных материалов. Туристско-рекреационный комплекс открывает новые возможности для бизнеса и привлечения инвестиций.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Тобольске достигло 3 тыс. 215 единиц. На 42,6% выросло число самозанятых - сейчас их почти 7 тысяч человек.

"Малый и средний бизнес играет важную роль в экономической жизни города: рабочие места, конкурентная среда и обеспечение экономической самостоятельности жителей", - подчеркнул Петр Вагин.