В Тюмени выпустили видео на тему профилактики преступного поведения среди детей и подростков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видеоинтервью на тему профилактики преступного поведения среди детей и подростков выпустила команда проекта "Своим примером", который ранее назывался "Киберпатруль". Всего записано четыре видел: "Ребенок стал воровать — что делать?", "Что нужно знать о постановке подростка на учет" и две части "Мой ребенок "закладчик" — что делать?".

В первом интервью начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 УМВД России по Тюмени Мария Дидрих рассказала о том, какие факторы могут привести к совершению преступления. По мнению эксперта, наиболее сильное влияние на психику ребенка оказывает его семья.

Кроме того, специалист дала рекомендации о том, как действовать, если ребенок подозревается в воровстве, и перечислила виды наказания, которые он может понести за это. Мария Дидрих объяснила, что наказание за подобные преступления зависит от суммы украденного и может варьироваться от штрафа до лишения свободы для несовершеннолетних.

Во втором интервью эксперт поделилась, какие действия ребенка могут стать причиной постановки на учет. Она объяснила разницу между постановкой на внутришкольный учет и в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). По словам эксперта, учет в ПДН предполагает более серьезные нарушения, которые влекут за собой более строгие последствия.

В третьем видео Мария Дидрих перечислила признаки, по которым можно определить, что ребенок распространяет наркотики. Она также рассказала, как дети вовлекаются в этот процесс и почему они могут стать "закладчиками". Во второй части эксперт затронула вопросы, касающиеся последствий распространения наркотиков. Она сообщила, может ли это привести к употреблению запрещенных веществ, какое наказание грозит подросткам и их родителям за распространение, и как уберечь детей от совершения такого преступления, пишет "Мегатюмень".

"Профилактика преступного поведения среди детей и подростков имеет огромное значение, поскольку уровень преступности среди несовершеннолетних довольно высок и может привести к серьезным социальным последствиям. Родители, обладающие необходимой информацией, могут своевременно предотвратить возникновение подобных проблем", — рассказала руководитель онлайн-проекта для родителей "Своим примером" София Картавых.

Посмотреть ролики можно в группе "Своим примером" во ВКонтакте.