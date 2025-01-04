Тюменский врач напомнил о негативных последствиях употребления алкоголя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Алкоголь вызывает отравление продуктами распада этанола и обезвоживание, нарушая водно-солевой баланс. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач Николай Ваулин, пишет tmn.aif.ru.

Для устранения последствий алкогольного отравления специалист рекомендует использовать препараты, ускоряющие обмен веществ. К ним относятся витамины С, В1 и В6, а также минералы магний, натрий и калий.

Янтарная кислота помогает ускорить метаболизм и снижает токсическое воздействие спиртного на печень. Препараты с метадоксином активируют ферменты, ответственные за расщепление этанола, и защищают печень от вредного влияния алкоголя.

Специалист подчеркивает, что лучший способ избежать похмелья — это умеренность в употреблении спиртных напитков.