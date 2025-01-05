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Эксперт поделился советами по бюджетному туризму

Общество, 09:46 05 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Советами по бюджетному туризму поделился эксперт. Для начала нужно определить бюджет путешествия, продумать ключевые моменты.

"Сформируйте основные категории расходов, такие как виза, страховка, билеты, проживание, транспорт, еда, развлечения и шопинг. Это поможет вам понять, сколько вы готовы потратить в каждой из этих категорий и значительно упростит процесс экономии", - рассказал генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев.

Для снижения затрат на месте отдыха эксперт рекомендует выбирать отели с полупансионом, что позволит сократить расходы на питание. Также стоит рассмотреть возможность самостоятельного осмотра достопримечательностей вместо экскурсионных туров, а аренда автомобиля даст свободу передвижения и возможность посетить те места, до которых сложно добраться на общественном транспорте, пишет КП-Тюмень.

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