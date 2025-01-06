Тюменская промышленность показала рост в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За последние пять лет индекс промышленного производства в Тюменской области вырос в 1,3 раза, а в обрабатывающих производствах – в 1,9 раза. По этому показателю регион входит в десятку лучших регионов страны, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки.

Так, по итогам 2024 года тюменская промышленность показала рост. Особую роль в нём сыграли предприятия, которые специализируются на производстве нефтепродуктов и химических продуктов, а также компании по выпуску оборудования. Часть из них расширяла производственную линейку, в том числе за счёт сотрудничества с российскими и зарубежными заводами.

"Производственные стандарты у нас всегда были достаточно высокими, тем не менее, всегда полезно своими глазами увидеть, как работают предприятия схожего с нами профиля в других странах, - рассказал гендиректор ООО "Кенера" Олег Федоровских. - Совершенству нет предела, поэтому много внимания уделили оптимизации внутренних процессов".

В частности, благодаря этому, смогли поставить в серийное производство систему верхнего привода. Кроме того, подготовленные визиты на зарубежные предприятия - это хороший шанс на заключение деловых контактов. После посещения Китая "Кенере" удалось договориться о сотрудничестве по комплектующим с одним из местных заводов.

В планах на 2025 год - работа над программными продуктами, также приступили к производству металлических конструкций для крупного нефтехимического комплекса. Одним из приоритетов станет развитие собственного учебного центра. Поэтому взаимодействие с Тюменским индустриальным университетом и другими вузами должно выйти на новый уровень.