В Тюмени работает школа особых родителей "Вместе справимся"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа особых родителей "Вместе справимся" работает в Тюмени. ее специалисты помогают не только детям с ОВЗ, но и их родителям. проект получил грант губернатора Тюменской области.

Руководитель проекта Мария Белоус отметила, что программа продумана так, что все навыки можно прорабатывать дома.

Как пишет "Тюменская область сегодня", на занятиях по развитию творческих способностей педагог каждый раз предлагает ребятам разные, в том числе нетрадиционные, техники рисования – воском, ватными палочками, пластилином, крупой, клеем и солью, мыльными пузырями и даже пеной для бритья.

"Главная задача – завлечь ребятишек. Краски и мольберт для них сложно, результата не получим, как и эмоций от ребенка. А когда пена, всё смешивается с красками – какая эмоция! Мы тактильно отрабатываем, что важно для коррекционных деток, плюс развиваем внимание, мышление, творчество, воображение, мелкую моторику. Через пальчики запускаем и речь: каждое действие проговариваем и учим этому мамочек. Совершенствуются также контроль и самоконтроль", – рассказала педагог-дефектолог Татьяна Батичкова.

Комплексный подход включает такие направления, как адаптивная физическая культура, запуск речи, сенсорно-моторное развитие, социально-бытовая деятельность, игровая, творческая деятельность. Для малышей, у которых наблюдается задержка речи, развития, аутизм, синдром Дауна, это все важно, уверяют специалисты. Особенных детей также учат бытовым навыкам: протирать пыль, развешивать белье, вытирать полотенцем посуду и другим.