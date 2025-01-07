В чем опасность елки для домашних животных, рассказал тюменцам ветеринар

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Новогоднюю елку кошки и собаки часто воспринимают как новую игрушку или объект для исследования. В чем потенциальная опасность этого праздничного украшения, рассказала ветеринарный врач Виктория Романовская.

Питомец может проглотить игрушку, дождик или крючок для украшений, это грозит привести к закупорке желудочно-кишечного тракта и потребовать срочной помощи ветеринара. Острые иглы могут травмировать ротовую полость и органы пищеварения. Запах хвои от живой ели привлекает животных, однако смола и эфирные масла дерева могут раздражать слизистую желудка, пишет АиФ.

Эксперт рекомендует использовать защитные барьеры или размещать елку в комнате с ограниченным доступом для питомцев. Наряжать традиционную елку вовсе не обязательно. Существуют pet-friendly решения для создания праздничного настроения, такие как настенные украшения, гирлянды и тематический текстиль.